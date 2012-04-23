〔全球金市〕金价收低,受原油、股市及欧元下滑拖累

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
* 金价在上周下跌1%后扩大跌势
* 欧元区忧虑未能引发市场的避险买需
* 在印度Akshaya Tritiya节前,市场的黄金需求较淡
路透纽约/伦敦4月23日电---金价周一在交投淡静中收低,受股市和其他商品走软影响,另外对美国将推出更多货币宽松政策的预期变淡,可能将进一步打压金价.
受欧债忧虑再现拖累,美股标准普尔500指数.SPX下跌1%,金价因而受压.原油和铜价大跌亦带动市场对白银的大举抛售.
美国期金在前一交易日创下年内低点后,今日成交量远低于均值,由于经济前景亮丽,一些投资者削减了黄金的多头部位.
在周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议结果出炉前,金市人气依旧谨慎.2月底以来,金价已累计下跌逾150美元,此前一连串强劲的美国经济数据打压了更多量化宽松政策的预期.
"没有推出真正量化宽松政策的任何有力证据,市场将出现更多结清头寸,金市更可能下跌,而不是上涨,"Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称.
1745GMT时,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,631.59美元,稍早触及1,623.90美元的低点,较年内最低位高出约10美元.
美国6月期金GCM2结算价跌10.20美元,报每盎司1,632.60美元,上周下挫1%.
1800 GMT时,成交量约为115,000口.上周五纽约商品期货交易所(COMEX)期金成交量不到97,000口,这是去年12月以来最低水准.
在黄金消费大国印度,实货黄金需求依旧偏低,即使在周二黄金购买旺季的Akshaya Tritiya节日前也是如此.
现货白银XAG=重挫3.2%,报30.64美元,现货铂金XPT=下跌1.3%,至1,552.64,现货钯金XPD=下滑0.6%,至667.45美元.
--------------------------1745 GMT------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 GCM2 1632.60 -10.20 -0.6 1623.60 1644.20 105,355
COMEX白银期货 SIK2 30.531 -1.120 -3.5 30.450 31.685 57,238
COMEX铂金期货 PLN2 1556.30 -27.90 -1.8 1552.90 1585.10 7,735
COMEX钯金期货 PAM2 670.90 -6.00 -0.9 665.00 678.50 2,613
现货金 XAU= 1631.59 -10.28 -0.6 1623.90 1642.90
现货银 XAG= 30.640 -1.020 -3.2 30.500 31.680
现货铂金 XPT= 1552.64 -20.91 -1.3 1555.00 1580.00
现货钯金 XPD= 667.45 -3.95 -0.6 666.75 675.50
附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]
全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]
伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]
现货金..............XAU= 现货银...............XAG=
现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
金属期市.........[MET/LCN] LME库存变化.....[LME/S1CN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。