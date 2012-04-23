〔全球金市〕金价收低,受原油、股市及欧元下滑拖累

* 金价在上周下跌1%后扩大跌势

* 欧元区忧虑未能引发市场的避险买需

* 在印度Akshaya Tritiya节前,市场的黄金需求较淡

路透纽约/伦敦4月23日电---金价周一在交投淡静中收低,受股市和其他商品走软影响,另外对美国将推出更多货币宽松政策的预期变淡,可能将进一步打压金价.

受欧债忧虑再现拖累,美股标准普尔500指数.SPX下跌1%,金价因而受压.原油和铜价大跌亦带动市场对白银的大举抛售.

美国期金在前一交易日创下年内低点后,今日成交量远低于均值,由于经济前景亮丽,一些投资者削减了黄金的多头部位.

在周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议结果出炉前,金市人气依旧谨慎.2月底以来,金价已累计下跌逾150美元,此前一连串强劲的美国经济数据打压了更多量化宽松政策的预期.

"没有推出真正量化宽松政策的任何有力证据,市场将出现更多结清头寸,金市更可能下跌,而不是上涨,"Integrated Brokerage Services LLC.贵金属交易主管Frank McGhee称.

1745GMT时,现货金XAU=跌0.6%,报每盎司1,631.59美元,稍早触及1,623.90美元的低点,较年内最低位高出约10美元.

美国6月期金GCM2结算价跌10.20美元,报每盎司1,632.60美元,上周下挫1%.

1800 GMT时,成交量约为115,000口.上周五纽约商品期货交易所(COMEX)期金成交量不到97,000口,这是去年12月以来最低水准.

在黄金消费大国印度,实货黄金需求依旧偏低,即使在周二黄金购买旺季的Akshaya Tritiya节日前也是如此.

现货白银XAG=重挫3.2%,报30.64美元,现货铂金XPT=下跌1.3%,至1,552.64,现货钯金XPD=下滑0.6%,至667.45美元.

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最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1632.60 -10.20 -0.6 1623.60 1644.20 105,355

COMEX白银期货 SIK2 30.531 -1.120 -3.5 30.450 31.685 57,238

COMEX铂金期货 PLN2 1556.30 -27.90 -1.8 1552.90 1585.10 7,735

COMEX钯金期货 PAM2 670.90 -6.00 -0.9 665.00 678.50 2,613

现货金 XAU= 1631.59 -10.28 -0.6 1623.90 1642.90

现货银 XAG= 30.640 -1.020 -3.2 30.500 31.680

现货铂金 XPT= 1552.64 -20.91 -1.3 1555.00 1580.00

现货钯金 XPD= 667.45 -3.95 -0.6 666.75 675.50

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=