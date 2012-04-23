〔金属期市〕铜价下挫2%,因欧洲数据疲弱和政治忧虑

* 期铜下挫2%,因风险资产下跌

* 对欧元区经济的不安和政治不确定性令期铜市场承压

* 铜取消仓单升至八年高位

路透纽约/伦敦4月23日电---铜价周一下跌约2%,成交放量,此前欧洲服务业活动意外下降,打压该区将很快摆脱其经济衰退的希望.

在广泛市场聚焦在欧洲较弱的经济前景之际,全球第二大经济体中国的数据显示,该国4月制造业录得今年表现最好的一个月,但期铜未能因此寻获支持.

相反,期铜跟随较高风险资产普跌之势下跌,因法国和荷兰政治的不确定性进一步加重对欧元区财政问题可能扩散至一度被视为不受危机波及国家的担忧.

"目前金融市场处于恐慌状态,这令诸如基本金属等风险资产承压,"Quantitative Commodity Research顾问Peter Fertig说.

"市场的反应过了头,不是根据诸如中国PMI持续改善等基本面因素.但因一段时间以来市场对欧元区感到恐慌,所以未来市场仍可能出现一定程度的波动."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3收跌145美元,或1.7%,收报每吨8,045美元,盘中低见7,977.25美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2跌7.20美分,或约2%,收报每磅3.6260美元,交投区间3.6035-3.6920美元.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘,COMEX期铜成交量接近81,000口,较30天均值高出约20%.

4月欧元区服务业PMI指数初值从3月终值49.2降至47.9,为五个月低位,且逊于路透调查访问的所有40多名分析师的预估,这些分析师平均预估该指数将升至49.3.[ID:nSB1504318]

LME库存数据显示,铜库存减少2,300吨,至258,850吨,取消仓单增加44,425口,相当于可获得库存的40%,此为八年最高.

汇丰(HSBC)周一公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的4月初值数据,脱离上月触及的四个月低位,但仍为连续第六个月处在荣枯分水岭下方,呼吁更多宽松政策为经济增长注入动能.[ID:nSB1503368]

以下为1755GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 363.25 -6.55 -1.77 343.60 5.72

LME期铝 2058.00 -26.00 -1.25 2020.00 1.88

LME期铜 8045.00 -145.00 -1.77 7600.00 5.86

LME期铅 2069.00 -56.50 -2.66 2035.00 1.67

LME期镍 17550.00 -255.00 -1.43 18710.00 -6.20

LME期锡 21240.00 -135.00 -0.63 19200.00 10.63

LME期锌 1986.00 -40.00 -1.97 1845.00 7.64

上海期铝 16090.00 10.00 +0.06 15845.00 1.55

上海期铜 57330.00 -420.00 -0.73 55360.00 3.56

上海期锌 15480.00 -40.00 -0.26 14795.00 4.63

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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