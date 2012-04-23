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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 04:19 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收跌0.78%,Nasdaq指数收挫1%

路透纽约4月23日电---美国股市周一收跌,因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力,且沃尔玛股价重挫,因有报导称该公司妨碍行贿案调查.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收跌102.09点,或0.78%,至12,927.17点;标准普尔500指数.SPX收低11.59点,或0.84%,至1,366.94点.Nasdaq指数.IXIC跌30.0点,或1%,至2,970.45点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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