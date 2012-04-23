〔美国股市〕ADR下跌,因对欧洲的忧虑加剧

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透纽约4月23日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一下挫,因对欧元区的忧虑加剧,即将举行的政治选举加重了对欧元区应对其债务危机能力的不安情绪.
欧元区、德国和法国4月采购经理人指数(PMI)显示整个欧元区经济萎缩的速度较原先预期更快.
荷兰政府未能就削减预算达成一致,该国首相吕特(Mark Rutte)称已向荷兰女皇递交内阁辞呈,该消息将市场的忧虑加重.
在周日法国总统大选第一轮投票中,极右翼候选人勒庞异军突起,获得近19%的支持率,令结果变得更扑朔迷离,不过仍低于社会党候选人奥朗德和现任总统萨科齐.[ID:nSB1502540]
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.42%,美国股市标准普尔500指数.SPX下滑0.84%.
ADR普遍遭到抛售,诸如材料和能源等对经济敏感的板块受重创.在美国上市的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)跌4.3%,至16.28美元,法国石油企业道达尔(TOT.N)下滑2.6%,报46.91美元.
欧洲企业ADR指数.BKEUR下挫1.47%.
亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.54%,中国移动(CHL.N)下挫3.42%,报54.08美元,此前该公司公布的3月用户数据疲软.
拉丁美洲ADR指数.BKLA下跌0.94%.(完)
--编译 利棣儿;审校 于春红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。