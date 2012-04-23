〔美国股市〕ADR下跌,因对欧洲的忧虑加剧

路透纽约4月23日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周一下挫,因对欧元区的忧虑加剧,即将举行的政治选举加重了对欧元区应对其债务危机能力的不安情绪.

欧元区、德国和法国4月采购经理人指数(PMI)显示整个欧元区经济萎缩的速度较原先预期更快.

荷兰政府未能就削减预算达成一致,该国首相吕特(Mark Rutte)称已向荷兰女皇递交内阁辞呈,该消息将市场的忧虑加重.

在周日法国总统大选第一轮投票中,极右翼候选人勒庞异军突起,获得近19%的支持率,令结果变得更扑朔迷离,不过仍低于社会党候选人奥朗德和现任总统萨科齐.[ID:nSB1502540]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR跌1.42%,美国股市标准普尔500指数.SPX下滑0.84%.

ADR普遍遭到抛售,诸如材料和能源等对经济敏感的板块受重创.在美国上市的安赛乐米塔尔(ArcelorMittal)(MT.N)跌4.3%,至16.28美元,法国石油企业道达尔(TOT.N)下滑2.6%,报46.91美元.

欧洲企业ADR指数.BKEUR下挫1.47%.

亚洲企业ADR指数.BKAS跌1.54%,中国移动(CHL.N)下挫3.42%,报54.08美元,此前该公司公布的3月用户数据疲软.

拉丁美洲ADR指数.BKLA下跌0.94%.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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