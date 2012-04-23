〔加拿大股市〕触及约两周最低,因欧洲数据不佳和政治动荡

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多4月23日电---加拿大股市主要股指周一下跌至近两周最低,因欧洲数据疲弱,且欧洲国家的政治紧张局势加重了对该区应对其债务危机能力的忧虑,材料和金融股受创.
全球股市和欧元下滑,因荷兰的政治僵局及令人失望的欧元区数据重燃欧债危机可能令欧洲大部份国家在今年陷入衰退的忧虑.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌158.33点,或1.3%,收报11,988.95点,为近两周最低收位.
该指数触盘中低见11,919.13点,距离4月10日触及的年内低位11,868.97不远.
10项分类指数全部大跌.权重的材料股领跌,下挫2.9%,因黄金和铜等主要商品价格下跌.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)