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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 05:52 BJT

〔加拿大股市〕触及约两周最低,因欧洲数据不佳和政治动荡

路透多伦多4月23日电---加拿大股市主要股指周一下跌至近两周最低,因欧洲数据疲弱,且欧洲国家的政治紧张局势加重了对该区应对其债务危机能力的忧虑,材料和金融股受创.

全球股市和欧元下滑,因荷兰的政治僵局及令人失望的欧元区数据重燃欧债危机可能令欧洲大部份国家在今年陷入衰退的忧虑.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收跌158.33点,或1.3%,收报11,988.95点,为近两周最低收位.

该指数触盘中低见11,919.13点,距离4月10日触及的年内低位11,868.97不远.

10项分类指数全部大跌.权重的材料股领跌,下挫2.9%,因黄金和铜等主要商品价格下跌.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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