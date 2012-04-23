〔加拿大汇市〕加元兑美元持坚,因欧债危机忧虑引发避险操作

路透多伦多4月23日电---加元兑美元周一略微持坚,欧洲政经不确定性令有关欧元区债务危机升级的忧虑升温,提升北美货币避险魅力.

全球股市和欧元大挫,此前荷兰政局出现僵局,且欧元区数据令人失望,令围绕年内欧债危机仍将令欧洲大部分地区深陷泥泞的忧虑重燃.

荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一因撙节危机递交辞呈.继法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中的支持率高于总统萨科齐后,荷兰的政局动荡令不确定性进一步增加.荷兰一直是欧元区最稳定的成员国之一.

加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)全球市场外汇销售执行总监Don Mikolich说,加拿大货币受该国AAA债信评级和稳定的政局支撑,仍极具吸引力.

"我们就像是避险市场之一,"Mikolich说.

加元兑美元CAD=D4持坚,报0.9910美元,或1.0091美元,高于周五收盘的0.9926加元,或1.0075美元.

加拿大央行总裁卡尼周二将在加拿大国会委员会发表证词,许多市场观察人士预期他将重申央行对经济较为正面的预估.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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