〔加拿大汇市〕加元兑美元持坚,因欧债危机忧虑引发避险操作

芝加哥期市：CBOT玉米期货收高，本周创九个月来最大单周涨幅
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透多伦多4月23日电---加元兑美元周一略微持坚,欧洲政经不确定性令有关欧元区债务危机升级的忧虑升温,提升北美货币避险魅力.
全球股市和欧元大挫,此前荷兰政局出现僵局,且欧元区数据令人失望,令围绕年内欧债危机仍将令欧洲大部分地区深陷泥泞的忧虑重燃.
荷兰首相吕特(Mark Rutte)周一因撙节危机递交辞呈.继法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)在总统大选第一轮投票中的支持率高于总统萨科齐后,荷兰的政局动荡令不确定性进一步增加.荷兰一直是欧元区最稳定的成员国之一.
加拿大帝国商业银行(CIBC)(CM.TO)全球市场外汇销售执行总监Don Mikolich说,加拿大货币受该国AAA债信评级和稳定的政局支撑,仍极具吸引力.
"我们就像是避险市场之一,"Mikolich说.
加元兑美元CAD=D4持坚,报0.9910美元,或1.0091美元,高于周五收盘的0.9926加元,或1.0075美元.
加拿大央行总裁卡尼周二将在加拿大国会委员会发表证词,许多市场观察人士预期他将重申央行对经济较为正面的预估.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高，从早盘跌势中回升，受助于温和的技术性反弹。 CBOT-5月玉米合约在20日移动均线获得支撑。 但玉米价格升幅受限，未能升穿周四高位。 指标CBOT-5月玉米期货收涨1-1/4美分，报每蒲式耳3.80-3/4美元。 本周CBOT玉米期货上涨4.6%，为九个月来最大单周涨幅。 今日CBOT玉米期货成交量预计为200,210口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥3月3日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五大多收平盘，因担忧出口，和明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦期货下跌限制了市场的涨幅，尽管技术面强劲。
今日CBOT大豆预估成交量为134,708口，豆粕为70,625口，豆油为73,691口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)