〔表格〕美国3月新屋销售较上月下跌7.1%,年率为32.8万户

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透4月24日电---美国商务部周二公布,3月新屋销售年率为32.8万户(预估为32.0万户),2月修正后为35.3万户,此为2009年11月来最高(前值为31.3万户).
美国3月新屋销售较上月下跌7.1%,2月修正后为增长7.3%(前值为下跌1.6%).
经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户):
变动率% 3月 2月 2月前值 1月 1月前值 2011年3月
总户数 -7.1 328 353 313 329 318 305 (完)
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--编译 利棣儿;审校 于春红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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