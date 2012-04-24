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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 22:12 BJT

〔表格〕美国3月新屋销售较上月下跌7.1%,年率为32.8万户

路透4月24日电---美国商务部周二公布,3月新屋销售年率为32.8万户(预估为32.0万户),2月修正后为35.3万户,此为2009年11月来最高(前值为31.3万户).

美国3月新屋销售较上月下跌7.1%,2月修正后为增长7.3%(前值为下跌1.6%).

经季节因素调整后的3月新屋销售数据如下(单位为千户):

变动率% 3月 2月 2月前值 1月 1月前值 2011年3月

总户数 -7.1 328 353 313 329 318 305 (完)

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--编译 利棣儿;审校 于春红

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