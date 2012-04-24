版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 22:10 BJT

〔表格〕美国2月房价按月上涨0.3%,按年上涨0.4%--FHFA

路透4月24日电---美国联邦住房金融局(FHFA)周二公布的2月房价指数如下:

12年2月 12年1月 (前值) 11年2月

百分比变化 +0.3 -0.5 持平 +0.4

指数 182.5 182.0 182.9 181.7(完)

--编译 梁睿雪;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐