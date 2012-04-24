版本:
中国
债券 | 2012年 4月 24日 星期二 22:49 BJT

〔标题新闻〕今年1-3月西班牙中央政府赤字相当于GDP的0.83%-财长Cristobal Montoro

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nE8E7LJ03W]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐