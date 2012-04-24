版本:
中国
货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 01:12 BJT

〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.270%,投标倍数为3.76

路透华盛顿4月24日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率

高值 0.270%

中值 0.250%

低值 0.207%

价格/得标

价格 99.960135

高值得标比率 99.89%

投标倍数 3.76

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 35,000,135,000

总投标 131,588,443,700

竞争性投标得标 34,837,391,300

非竞争性投标得标 162,743,700

FED附加 940,358,300

初级市场交易商投标 96,986,000,000

初级市场交易商得标 20,916,839,700

直接投标 18,468,000,000

直接投标得标 2,725,000,000

间接投标 15,971,700,000

间接投标得标 11,195,551,600

发行细节

发行日 2012/04/30

到期日 2014/04/30

CUSIP码 912828SR2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)

美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1

--编译 利棣儿;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐