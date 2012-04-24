〔表格〕美国财政部标售两年期公债得标利率为0.270%,投标倍数为3.76

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透华盛顿4月24日电---美国财政部称,其两年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率
高值 0.270%
中值 0.250%
低值 0.207%
价格/得标
价格 99.960135
高值得标比率 99.89%
投标倍数 3.76
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 35,000,135,000
总投标 131,588,443,700
竞争性投标得标 34,837,391,300
非竞争性投标得标 162,743,700
FED附加 940,358,300
初级市场交易商投标 96,986,000,000
初级市场交易商得标 20,916,839,700
直接投标 18,468,000,000
直接投标得标 2,725,000,000
间接投标 15,971,700,000
间接投标得标 11,195,551,600
发行细节
发行日 2012/04/30
到期日 2014/04/30
CUSIP码 912828SR2
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(Committee on Uniform Securities Identification Procedures)(完)
美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1
--编译 利棣儿;审校 于春红
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路