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债券 | 2012年 4月 24日 星期二 23:41 BJT

〔表格〕美国财政部标售四周期国库券得标利率为0.075%,投标倍数为4.44

路透华盛顿4月24日电---美国财政部称,其四周期国库券的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 0.075

中值 0.070

低值 0.050

投资 0.076

价格/得标

价格 99.994167

高值得标比率 30.05%

投标倍数 4.44

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 30,000,467,500

总投标 133,285,367,500

竞争性投标得标 29,506,933,700

非竞争性投标得标 226,433,800

FED附加 2,418,028,000

发行细节

发行日 2012/04/26

到期日 2012/05/24

CUSIP码 9127955P2

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 利棣儿;审校 母红

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