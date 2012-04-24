〔欧洲汇市〕英镑贸易加权指数触及两年半高位,因英镑资产仍受欢迎

* 英镑兑疲弱的欧元升至20个月高位

* 英镑兑美元触及近六个月最高

* 英镑贸易加权指数涨至两年半高点

* 一些市场人士在周三英国GDP数据公布前持谨慎态度

路透伦敦4月24日电---英镑贸易加权指数周二攀升至两年半高位,受助于英镑兑欧元和美元的强势表现,英镑仍是欧元区资产备受欢迎的替代资产.

英镑兑疲弱的欧元触及20个月高位,兑美元升至近六个月高点,延续英镑近期升势.最近英镑走强,因为数据显示英国经济改善及投资人排除英国央行出台更多量化宽松的可能性.

但由于英镑过去一周已大幅上升,一些投资人在周三英国第一季GDP数据公布前持谨慎态度.该数据很可能显示英国第一季经济温和增长0.1%,去年第四季为萎缩0.3%.

一些分析师则预期GDP或显示英国经济继续萎缩的风险,因为建筑产出非常疲弱,这将可能打压英镑.不过,鉴于欧元区经济前景更令人担忧,以上的影响可能是昙花一现.

欧元兑英镑EURGBP=D4跌至0.81435英镑,略高于2010年8月低点0.8143英镑.因一些投资人对稍早建立的欧元空头押注获利了结,使欧元在午后交易中缩减部份跌幅,报0.8180英镑.

英镑兑美元GBP=D4升至1.6164美元,此为2011年10月31日来最高.法国兴业汇市策略师Lauren Rosborough说,英镑升至1.62美元可能有困难.

英镑贸易加权指数=GBP追平周一高位83.2,此为2009年8月来最高.

在尤其是荷兰和法国的政治局势不确定,投资人愈发担忧欧元区前景和西班牙等二线国家债务问题不断恶化的情况下,英镑表现较佳.因此许多市场人士预期,英镑兑欧元将进一步走强,升向0.80英镑.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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