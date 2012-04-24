〔韩国数据〕4月消费者信心升至近一年高位,通胀预期降至13个月低点

路透首尔4月25日电---韩国央行周三公布的数据显示,韩国4月消费者信心指数升至近一年高位,消费者通胀预期降至13个月低点,暗示通胀压力可能逐渐下降.

韩国央行称,4月消费者信心指数从3月的101升至104,此为2011年5月来最高读数,直指民众对未来生活前景更为乐观.

该指数超过100显示预期未来经济和生活状况将改善的消费者人数多于预期未来经济和生活状况将恶化的消费者人数.

央行称,4月消费者对未来12个月通胀率的预估中值由3月时的3.9%下降至3.8%,为2011年2月来最低,但仍接近央行目标区间2-4%的高端.

韩国央行在4月12-18日调查了逾2,000个家庭,涵盖该国56个主要城市.(完)

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