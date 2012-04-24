〔美股业绩〕苹果会计年度第二季营收和获利上升,超过华尔街预期

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透旧金山4月24日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度营收轻松超过华尔街预估,受市场对其iPhone和iPad需求强劲带动,这使苹果股价在周二盘后交易中涨逾5%.
苹果公布,会计年度第二季营收增长59%至392亿美元,据汤森路透I/B/E/S调查,分析师此前平均预计营收为368亿美元.
苹果会计年度第二季利润率为47.4%,优于分析师平均预计的42.8%.
第二季净利升至116亿美元,合每股盈余(EPS)12.30美元,上年同期分别为60亿美元和6.40美元.华尔街此前预计第二季EPS为10.04美元.
在周二盘后交易中,苹果股价涨逾5%,至590美元,此前在常规交易中于Nasdaq市场收报560.28美元.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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