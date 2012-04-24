〔美国股市〕ADR收升,此前欧洲国家标售公债

路透纽约4月24日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周二小升,因欧洲国家进行的公债标售需求强劲,缓和了对该地区经济萎缩及债务危机的忧虑.

荷兰公债标售成功后,该国公债收益率下跌,上日荷兰因未能就削减预算计划达成一致而导致内阁请辞,令ADR下跌逾1%.

西班牙和意大利公债标售需求良好,这些扶助稳定市场.

对欧元区情势进展反应敏感的金融类ADR上涨.汇丰控股HBC.N攀升1.38%,报44.74美元,巴克莱(BCS.N)涨2.03%,报13.59美元.西班牙的银行Banco Santander SA STD.N扬升1.76%,报6.35美元.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.52%,美国股市标准普尔500指数.SPX上涨0.37%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.6%.

在美国上市的西门子SI.N升1.4%,报92.14美元,该公司辞退其电力传输业务主管.西门子将在周三公布第二季业绩.

亚洲企业ADR指数.BKAS上涨0.51%.拉丁美洲ADR指数.BKLA升0.24%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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