〔加拿大汇市〕加元兑美元走强,因卡尼讲话和对欧元区忧虑缓和

路透多伦多4月24日电---加元兑美元周二连续第三日走强,因全球成长忧虑缓和且加拿大央行总裁重申央行对该国经济更为乐观的预期,并表示可能升息.

全球股市在周一大跌后反弹,因荷兰公债标售顺利进行,缓和了一日前因该国内阁辞职引发的市场担忧.

美国楼市数据也催生对美国经济复苏的乐观情绪,扶助提振风险胃纳.标准普尔/Case-Shiller房价指数显示,美国2月独栋房屋价格10个月来首次上升.

加元兑美元CAD=D4收报0.9880美元,或1.0121美元,周一收报0.9910加元,或1.0091美元.

加拿大央行总裁卡尼重申央行可能不得不升息,因经济表现增强且基础通胀攀升.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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