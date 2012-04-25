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市场报道 | 2012年 4月 25日 星期三 22:07 BJT

〔表格〕美国3月建筑许可年率由74.7万户上修为76.4万户

路透4月25日电---美国商务部周三对3月建筑许可数据做出修正,3月建筑许可年率修正后为76.4万户,前值为74.7万户.

经季节调整后的房屋建筑许可如下:

变动百分比(%) 3月 前值 2月 前值 12年3月/11年3月 前值

建筑许可　 6.9 4.5 4.8 4.8 33.1 30.1

年率(千户) 3月 前值 2月 前值 11年3月 前值

建筑许可　 764 747 715 715 574 574 (完)

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--编译 李军;审校 于春红

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