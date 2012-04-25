〔表格〕美国3月建筑许可年率由74.7万户上修为76.4万户

《香港报摘》--其他报纸重要消息2月23日
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透4月25日电---美国商务部周三对3月建筑许可数据做出修正,3月建筑许可年率修正后为76.4万户,前值为74.7万户.
经季节调整后的房屋建筑许可如下:
变动百分比(%) 3月 前值 2月 前值 12年3月/11年3月 前值
建筑许可 6.9 4.5 4.8 4.8 33.1 30.1
年率(千户) 3月 前值 2月 前值 11年3月 前值
建筑许可 764 747 715 715 574 574 (完)
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--编译 李军;审校 于春红
--思捷环球 2016/17财年上半年大幅削减经营开支，业绩终转亏为盈赚逾6,000万港元。行政总裁马浩思表示，集团收支平衡的日子＂指日可待＂，今年继续集中减少成本开支并重新投放资金于欧洲开店、改善亚洲市场产品组合，期望一年后销售额重拾增长。
路透伦敦2月23日 - 金融业分析机构Coalition周四发表的一篇报告称，去年全球最大的12家投资银行大宗商品相关收入减少7%，主因石油部门疲弱。
* 澳元/美元持于约0.7670的支撑附近，21日移动均线切入位0.7644有重要支撑。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)