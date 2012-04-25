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债券 | 2012年 4月 25日 星期三 22:11 BJT

〔标题新闻〕英国央行可能持有部分量化宽松政策下购买的英债直至到期--DMO执行长

DMO为英国债务管理局

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL9E8CR02Y]

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