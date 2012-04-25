〔美国FED〕美联储4月24-25日议息会议后发布的声明摘要

路透华盛顿4月25日电---以下为美国联邦储备理事会(美联储,FED)4月24-25日货币政策会议后发布的声明摘要:

联邦公开市场委员会(FOMC)自3月会议以来获得的信息显示经济一直在温和扩张.就业市场状况近几个月已经改善,失业率下滑,但仍处高位.家庭支出和企业固定投资继续增加.尽管楼市有一些改善迹象,但仍承压.通胀有所上升,主要反映原油和汽油价格近期上升,较长期通胀预期保持稳定.

委员会将依照法定的目标,寻求促进就业最大化和物价稳定.委员会继续预计未来几季经济成长保持温和,失业率将仅会逐步向委员会认为与双目标一致的水准靠拢.全球金融市场的紧张局面继续对经济前景构成严重下档风险.今年稍早原油和汽油价格上涨,暂时推高通胀,但委员会预计在未来几季,通胀将放缓至符合或低于与委员会双目标一致的水准.

为支持经济更强劲复苏,并帮助确保通胀随着时间的推移达致与目标一致的水准,委员会预计维持高度宽松的货币政策.委员会还决定维持联邦基金利率在0-0.25%的区间不变,且目前预计包括较低的资源使用率,和通胀前景迟滞等经济状况,为联邦基金利率将至少至2014年底持于超低水准提供了理由.

委员会还决定继续9月宣布的延长所持证券平均年期的计划.委员会维持把所持的机构债和机构抵押贷款支持债券(MBS)本金支付再投资到机构MBS,以及到期公债回笼资金再投资的现有政策.委员会将定期检讨其所持证券的规模和组成,并准备在适当时候进行调整,以在物价稳定前提下促进经济更强劲复苏.

投票赞成美联储货币政策决议的FOMC委员包括:美联储主席贝南克,副主席杜德利、理事杜克、亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特、克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托、理事拉斯金、理事塔鲁洛、旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯、副主席叶伦,投票反对的委员是里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔,他认为经济状况将令美联储不需要维持异常低利率直至2014年底.(完)