〔欧洲股市〕因业绩强劲而收涨,但风险犹存

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨1%

* 欧元区STOXX 50指数录得五个月来最大的两天连涨

路透伦敦4月25日电---欧洲股市周三连续第二日收涨,受助于一波强劲的企业业绩,但波动性仍高,且投资人押注经济疲弱及欧债危机将拖累股市再度走低.

苹果(AAPL.O)公布的获利强于预期,包括Swedbank (SWEDa.ST)在内的一系列欧洲企业业绩也超过预期,尽管幅度不及苹果.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1%,报1,042.55点,从周一触及的三个月低点1,018.65进一步反弹,当时市场担忧法国总统换人及荷兰内阁改选将令欧元区走出衰退,并团结一心扶助诸如西班牙等债负沉重国家的难度加大.

"反弹主要受苹果业绩推动,"Monument Securities的销售主管Andy Ash称.

"我认为市场仅会小幅上扬以测试投资者推高市场的决心...我们能一天不理会西班牙等问题,但不能长期置若罔闻."

欧元区没有传来新的坏消息,欧元区STOXX 50指数.STOXX50E升1.7%,和周二的升幅类似,令该指数录得五个月最大的两天连涨,但从年初迄今仍持平.

欧元区STOXX 50稳含波动性指数.V2TX仅小幅下跌,本周仍上升约4.4%,暗示市场投资者仍保持谨慎态度.

英国富时100指数.FTSE收高0.16%,至5,718.89点;德国股市DAX指数.GDAXI涨1.73%,报6,704.50点;法国CAC-40指数.FCHI扬升2.02%,至3,233.46点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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