〔英国债市〕股市走强打压英债回撤,但英国GDP数据提供支撑

路透伦敦4月25日电---英国公债期货周三陷入守势,因股市走强,但英债表现仍略好于德国公债,因英国国内生产总值(GDP)下跌及英国央行买入英债的结果显示投资人青睐英债.

华尔街股市大涨,此前苹果财报优于预期,提振了对财报季的乐观情绪.本财报季表现本已远超预期.欧洲股市同样走强.

"风险胃纳已明显回归,推高英国公债收益率(殖利率)走强,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha说.

6月英国公债期货FLGM2收低36个跳动点至115.28,而可比德债FGBLM2跌42个跳动点.

英债期货回吐此前涨幅.此前数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)意外收缩,英国经济自金融危机之后再陷衰退,令英债期货大涨.[ID:nSB1510364]

尾盘英债期货缩减跌幅,因英国央行买入7-15年期英国公债,此次市场提供的规模远低于均值,英国央行不得不为此支付高于1个基点的高溢价.

32年期德国公债标售结果不佳,同样扶助英债跑赢德债.

现货市场中,10年期英国公债收益率GB10YT=RR升4个基点至2.138%.英国/德国10年期公债利差为39个基点.

在经受冲击的避险资产中,10年期等中期英债首当其冲.长期英债表现最佳,扳回在周二成功标售40年期英国公债前的部份跌幅.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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