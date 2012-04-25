〔英国债市〕股市走强打压英债回撤,但英国GDP数据提供支撑

美元汇率：美国财长称强势美元说明外界对美国经济有信心--WSJ
路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透伦敦4月25日电---英国公债期货周三陷入守势,因股市走强,但英债表现仍略好于德国公债,因英国国内生产总值(GDP)下跌及英国央行买入英债的结果显示投资人青睐英债.
华尔街股市大涨,此前苹果财报优于预期,提振了对财报季的乐观情绪.本财报季表现本已远超预期.欧洲股市同样走强.
"风险胃纳已明显回归,推高英国公债收益率(殖利率)走强,"法国巴黎银行策略师Shahid Ladha说.
6月英国公债期货FLGM2收低36个跳动点至115.28,而可比德债FGBLM2跌42个跳动点.
英债期货回吐此前涨幅.此前数据显示,英国第一季国内生产总值(GDP)意外收缩,英国经济自金融危机之后再陷衰退,令英债期货大涨.[ID:nSB1510364]
尾盘英债期货缩减跌幅,因英国央行买入7-15年期英国公债,此次市场提供的规模远低于均值,英国央行不得不为此支付高于1个基点的高溢价.
32年期德国公债标售结果不佳,同样扶助英债跑赢德债.
现货市场中,10年期英国公债收益率GB10YT=RR升4个基点至2.138%.英国/德国10年期公债利差为39个基点.
在经受冲击的避险资产中,10年期等中期英债首当其冲.长期英债表现最佳,扳回在周二成功标售40年期英国公债前的部份跌幅.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月22日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)周三在接受华尔街日报(WSJ)采访时表示，强势美元反映出外界对美国经济具有信心，长期而言是“好事”。
路透上海2月23日 - 据中国基金业协会数据，截止1月底，国内公募基金以净值计算的总规模达8.36万亿元人民币，同比增长15.3%，但较去年12月的9.16万亿元下降8.73%，这是去年公募基金资产规模突破9万亿元后首次下降，主要源于货币基金规模明显缩水。
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 2/23 美国 发售七年期公债 2/23 意大利 标售零息/通胀保值债券(BTPi) 2/23 日本 标售三个月期贴现国库券 2/23 日本 标售20年期公债 2/24 意大利 标售国库券 2/27 意大利 标售中长期债券 2/28 德国 标售两年期公债 2/2