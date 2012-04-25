〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出脱价差交易

路透4月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因获利了结及投资人出脱玉米/大豆价差交易.

周三美国农业部(USDA)称,出口商卖出682,500吨美国玉米,其中262,500吨是运往中国.交易商说,余下的玉米是运往不知名的目的地,可能也是到中国.

交易商继续消化美国加州发现一宗疯牛病例的消息.美国当局称,染上疯牛病的牛肉没有进入食物链,且还没有进口商拒绝购买美国牛肉.

芝加哥商业交易所(CME)将投机者交易玉米的保证金下调至每口合约1,688美元,之前为2,363美元,新例将在周三收市后生效.

未来几周温度下降及不时的骤雨将减慢玉米和大豆种植的速度,但亦增加土壤宝贵的湿度.

5月合约低于所有关键移动均线,首道主要阻力位在100日移动均线切入位6.35-1/4美元.九日相对强弱指标为41.

5月玉米合约CK2结算价跌7-1/4美分,报每蒲式耳6.11美元.

今日CBOT玉米预估成交量为365,437口.(完)

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