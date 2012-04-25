〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收低,因出脱价差交易

韩国已公布经济指标--2017/2/23
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透4月25日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三收低,因获利了结及投资人出脱玉米/大豆价差交易.
周三美国农业部(USDA)称,出口商卖出682,500吨美国玉米,其中262,500吨是运往中国.交易商说,余下的玉米是运往不知名的目的地,可能也是到中国.
交易商继续消化美国加州发现一宗疯牛病例的消息.美国当局称,染上疯牛病的牛肉没有进入食物链,且还没有进口商拒绝购买美国牛肉.
芝加哥商业交易所(CME)将投机者交易玉米的保证金下调至每口合约1,688美元,之前为2,363美元,新例将在周三收市后生效.
未来几周温度下降及不时的骤雨将减慢玉米和大豆种植的速度,但亦增加土壤宝贵的湿度.
5月合约低于所有关键移动均线,首道主要阻力位在100日移动均线切入位6.35-1/4美元.九日相对强弱指标为41.
5月玉米合约CK2结算价跌7-1/4美分,报每蒲式耳6.11美元.
今日CBOT玉米预估成交量为365,437口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。
春节长假后，由于市场担忧镍矿供应短缺加剧，国内外镍价再度出现明显回升。沪镍指数从节前最低81310元/吨升至本周一92000元/吨，涨幅超过14%。展望后市，我们认为，镍价中长期走势乐观，但鉴于短期累计涨幅较大，需谨防利好透支后的风险。