〔纽约期市〕ICE期棉收低,7月/12月跨月价差交易主导市场

《台湾重要政经日程》--2月23日-10月10日
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路透纽约4月25日电---期棉周三收低,交易集中在指标7月合约和新作12月合约的价差交易.分析师称,交易商静候周四公布的一周政府出口销售报告.
洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2跌0.66美分,收报每磅90.80美分,交投于90.60-92.45美分区间.
新作12月合约CTZ2跌0.07美分,收报每磅88.64美分,盘中交投于88.18-89.55美分.
现货5月合约CTK2平仓操作正顺利进行.数据显示,截至4月24日,合约未平仓规模将至271口,或28,229包.
独立分析师Mike Stevens表示,5月仓位"已顺次移至"7月.
交易员表示,价差交易主导盘中大部分时间,投资者售出7月合约,买入12月合约.
汤森路透数据显示,指标7月合约持续在87-94美分区域交投,3月初以来合约一直陷入此区域内.
市场静候美国农业部将于周四1230GMT公布的一周出口销售报告.
根据汤森路透,周三预估成交量约13,500口,较30天均值低约45%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%