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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 03:22 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,7月/12月跨月价差交易主导市场

路透纽约4月25日电---期棉周三收低,交易集中在指标7月合约和新作12月合约的价差交易.分析师称,交易商静候周四公布的一周政府出口销售报告.

洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2跌0.66美分,收报每磅90.80美分,交投于90.60-92.45美分区间.

新作12月合约CTZ2跌0.07美分,收报每磅88.64美分,盘中交投于88.18-89.55美分.

现货5月合约CTK2平仓操作正顺利进行.数据显示,截至4月24日,合约未平仓规模将至271口,或28,229包.

独立分析师Mike Stevens表示,5月仓位"已顺次移至"7月.

交易员表示,价差交易主导盘中大部分时间,投资者售出7月合约,买入12月合约.

汤森路透数据显示,指标7月合约持续在87-94美分区域交投,3月初以来合约一直陷入此区域内.

市场静候美国农业部将于周四1230GMT公布的一周出口销售报告.

根据汤森路透,周三预估成交量约13,500口,较30天均值低约45%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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