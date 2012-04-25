〔金属期市〕铜价在美联储发布货币政策声明后守在近两周高位

* 美联储预计美国经济将加速

* 铜价升穿100日移动均线切入位

* 上海期铜出现逆价差

* 关注周四美国成屋待完成销售指数

路透纽约/伦敦4月25日电---铜价周三在近两周高位守住涨幅,成交放量,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)表示美国经济活动在未来几季会温和成长,之后将加速.

美联储对美国经济的评估有改观扶助铜价在100日移动均线切入位上方保持了动能,未受美元因美联储声明刺激上涨的影响,跟随美股更积极的反应,尽管美联储实施进一步刺激措施的前景更为黯淡.

美联储货币政策制定者认可楼市有"一些改善的迹象",并重申预计未来几季经济温和成长,表示经济复苏之后会"逐步加快".

"我认为美联储明显是在一段长时间内将第三套量化宽松政策或延长卖短买长措施的可能性消除了,"LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill表示.

"言论对美元有利...(但)对基本金属则有些中性."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜合约CMCU3高见8,225美元,为两周最高,收报每吨8,205美元,周二收报8,150.

纽约商品期货交易所(COMEX)5月期货合约HGK2升2.75美分,收报每磅3.70美元,交投区间3.6605-3.7150美元,后者亦为两周高位.

汤森路透初步数据显示,纽约尾盘COMEX期铜成交量急升,至超过110,000口,较30天均值高出约三分之二.

本月,铜价下挫3%,因上海大量铜库存和对中国需求转弱的担忧.

LME铜库存减少475吨,至256,400吨,接近2008年9月来最低水准,取消仓单为八年最高水准.

Sucden Financial一官员表示,伦敦铜库存紧张的情况预计将持续,直至上海库存转移到LME仓库.

中国工信部周三表示,中国二季度工业增加值增速会比一季度有所回升.[ID:nSB1509200]这也支撑了有关中国铜需求正缓慢改善的观点.

另外,上海期货交易所铜期货本周回到逆价差,为1月来首见.这基本上预示可获得供应减少或短期需求增加.

三个月期铝CMAL3收低10美元,至每吨2,075美元.

以下为1830 GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 370.20 2.95 +0.80 343.60 7.74

LME期铝 2071.00 -14.00 -0.67 2020.00 2.52

LME期铜 8205.00 160.00 +1.99 7600.00 7.96

LME期铅 2090.50 18.50 +0.89 2035.00 2.73

LME期镍 17605.00 195.00 +1.12 18710.00 -5.91

LME期锡 21920.00 245.00 +1.13 19200.00 14.17

LME期锌 2005.00 3.00 +0.15 1845.00 8.67

上海期铝 16145.00 0.00 +0.00 15845.00 1.89

上海期铜 57590.00 -10.00 -0.02 55360.00 4.03

上海期锌 15500.00 20.00 +0.13 14795.00 4.77

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 李军;审校 母红

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