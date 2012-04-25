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市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 04:13 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.69%,Nasdaq指数收涨2.3%

路透纽约4月25日电---美国股市周三上涨,苹果大涨提振Nasdaq指数录得今年迄今单日最大升幅,而美联储主席贝南克称在有需要时将采取更多举措的讲话令市场宽慰.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收升89.16点,或0.69%,至13,090.72点;标准普尔500指数.SPX收涨18.72点,或1.36%,至1,390.69点.Nasdaq指数.IXIC上升68.03点,或2.3%,至3,029.63点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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