〔全球金市〕金价持平,扳回美联储政策声明发布后录得的跌幅

* 金价扳回美联储声明后因跳膝反应录得的跌幅

* 贝南克称如果需要,准备采取更多举措

路透纽约/伦敦4月25日电---金价周三持平,日内交投震荡,在美国联邦储备理事会(美联储,FED)公布政策声明后急挫15美元,之后迅即扳回这些跌幅.

分析师说,美联储声明令原本冀望美联储将采取更大规模量化宽松举措的投资人失望,金市出现跳膝反应式抛售,拖累金价重挫.不过在美联储主席贝南克称联储准备在有需要时采取更多措施后,金价扳回这些跌幅.

COMEX-5月黄金期权今日到期,价格波动性飙升,交易量受美联储的消息带动从年内最低水平回升.

美国期金的未平仓合约跌至2009年9月来最低位,因跟风投资人选择诸如股市等表现较好的资产.

"现在对金市的兴致很低,我们看到许多市场人士离场观望,"Arbitrage LLC的COMEX黄金权场内交易商Mihir Dange说.

"金价一旦向上或向下突破目前的盘整区间,对黄金的兴致都将增强,"他说.

1910GMT时,现货金XAU=涨0.1%,至每盎司1,643.36美元,远高于日内低位1,623.90美元.

美国6月期金GCM2结算价跌1.50美元,报1,642.30美元.

路透初步数据显示,成交量较30日均值低约10%,但可能录得一周最高.上周五成交量跌至年内最低.

CBOE黄金ETF波动性指数.GVZ跳升约3%,至大约18,此为逾一周来最高.

美联储主席贝南克称,如果需要,仍准备采取进一步资产负债表行动.[ID:nSB1511450]之后,金价大致留守在持平的水准.

现货白银XAG=小跌0.6%,至30.59美元;现货铂金XPT=攀升0.5%,至1,547.60美元,现货钯金XPD=下滑0.8%,报657.93美元.

--------------------------1910 GMT------------------------------

最新价格/ 当日 当日 低点 高点 当前

结算价 变动 涨跌% 成交量

COMEX黄金期货 GCM2 1642.30 -1.50 -0.1 1625.00 1647.60 153,484

COMEX白银期货 SIK2 30.356 -0.390 -1.3 29.925 30.965 59,914

COMEX铂金期货 PLN2 1547.30 -0.80 -0.1 1542.50 1559.40 6,909

COMEX钯金期货 PAM2 655.10 -10.70 -1.6 652.25 671.95 2,706

现货金 XAU= 1643.36 1.63 0.1 1624.65 1645.96

现货银 XAG= 30.590 -0.200 -0.6 29.970 30.980

现货铂金 XPT= 1547.60 8.40 0.5 1545.75 1553.74

现货钯金 XPD= 657.93 -5.60 -0.8 655.40 670.25

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=