〔美国股市〕跳升,因苹果业绩及美联储言论令投资人放心

* 苹果股价录得2008年11月来表现最好的一天

* 美联储维持低利率承诺,表示继续准备提供帮助

* 波音公布业绩后上涨,卡特彼勒下滑

* 道指收高0.7%,标普500指数涨1.4%,Nasdaq指数劲扬2.3%

路透纽约4月25日电---美国股市周三上涨,苹果大涨提振Nasdaq指数录得年内单日最大升幅,而美联储主席贝南克称在有需要时将采取更多举措的讲话令市场宽慰.

苹果(AAPL.O)称当下季度业绩表现会远胜预期,刺激市场乐观情绪,带动市场各板块齐步走强.苹果季度盈利近翻番,而营收轻松超过预期.今日苹果股价大涨尤其令标普科技股指数.GSPT得益,后者跳升3.2%.

美联储主席贝南克表示,如果经济需要,美联储将"毫不犹豫"推出新一轮购买公债计划,以拉低借款成本.这刺激了进一步的升势.

全球市值最大的公司--苹果劲扬8.9%,报610美元,今日升幅为2008年11月来最大,盘中高见618美元.

根据汤森路透数据,苹果的业绩带动标普500企业首季盈利成长至预估6.9%,苹果发布业绩前为预估4.6%.

苹果近期遭抛售,部分因投资人担心其业绩会令人失望.

"这对许多投资人而言真是松了一口气,"OakBrook Investments LL主管交易商Giri Cherukuri谈及苹果业绩时表示,"市场对苹果的业绩有许多担心,我认为投资人担心iPhone和iPad的成长将放缓."

"他们没有考虑到的是全球范围内的iPhone成长,市场对此预测的不准确."

道琼工业指数.DJI收升89.16点,或0.69%,至13,090.72点;标准普尔500指数.SPX收涨18.72点,或1.36%,至1,390.69点.Nasdaq指数.IXIC上升68.03点,或2.3%,至3,029.63点,为去年12月20日来最大单日百分比升幅.

迄今的财报强于分析师预期.根据汤森路透数据,公布了业绩的200家标准普尔500指数成分股企业中,四分之三的业绩优于分析师预期.

波音(BA.N)给予道指最大提振,该公司季度盈利增加,受商用飞机销售增长帮助,其并上调年度盈利预测.波音收高5.3%,报77.08美元.

下跌个股中,卡特彼勒(CAT.N)重挫4.6%,报103.44美元,该公司公布盈利增加29%,但该公司重申将受中国和巴西经济成长放缓影响.

贝南克的讲话给部分股市投资人带来惊喜.

"市场人士从美联储货币政策声明中没有看到提及第三套量化宽松政策,但在贝南克的记者会上,他颇为明确的暗示仍完全有可能进一步购买资产."RBS Securitie美国公债策略部门主管兼董事总经理William O'Donnell表示.

道琼运输指数.DJT收高0.9%,尽管今日公布的经济数据不佳.投资人通常视该指数为后市走向的指标.

美国公布3月耐久财(耐用品)订单大跌4.2%,为三年最大降幅,为疲弱的经济数据再添一笔.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约68亿股,今年日均成交量为67.7亿股.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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