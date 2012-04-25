版本:
中国
债券 | 2012年 4月 26日 星期四 05:19 BJT

〔标题新闻〕美国财长盖特纳称欧洲目前在应对债务危机上更有技巧,美国经济也在逐步增强

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FPICU]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐