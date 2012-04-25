〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,股市上扬抵消库存增加的影响

* 美国股市上扬,扶助推高油价

* 美联储保持利率在低位,称如需要,准备进一步扶助经济

* EIA数据显示,上周美国原油库存增加,成品油库存下降

路透纽约4月25日电---美国原油期货周三收涨,盘中在平盘上下拉锯,尾盘受提振走高,因美国股市上扬,美国联邦储备理事会(FED,美联储)重申低利率政策以及成品油库存减少抵消原油库存增加的影响.

美国股市周三上涨,苹果大涨提振Nasdaq指数录得今年迄今单日最大升幅,而美联储主席贝南克称在有需要时将采取更多举措的讲话令市场宽慰.[ID:nSB8532850]

尽管贝南克保留了进一步购买公债(量化宽松政策)的可能性,但并未暗示正考虑推出第三轮量化宽松政策.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三重申维持利率不变直至至少2014年底的承诺,但对今年稍后是否可能提供进一步刺激政策三缄其口.[ID:nSB1511392]

美国能源资料协会公布的数据显示,上周原油库存增加398万桶,涨幅超过预期,油价因此承压.昨日美国石油协会公布的数据为原油库存下降.

但汽油库存下降224万桶,降幅超预期.馏分油库存减少305万桶,预期为小幅增加.

EIA称,截至4月20日的四周,汽油需求同比下降,但馏分油需求小涨0.1%.

美国RBOB汽油期货RBc1小跌,取暖油期货HOc1攀升逾3美分,根据路透数据,取暖油期价自2月29日以来首次超过汽油期价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2升0.57美元,或0.55%,结算价报每桶104.12美元,交易区间为103.11-104.57美元.

美国商务部周三公布,3月耐久财(耐用品)订单下滑4.2%(预估为下滑1.7%),2月为增长1.9%(前值为增长2.4%).3月耐久财订单降幅为2009年1月以来最大.[ID:nSB1510620]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 104.12 0.57 0.6% 103.11 104.57 261,074 196,136

7月原油 104.50 0.54 0.5% 103.51 104.94 65,480 41,359

5月RBOB汽油 3.1557 -0.0036 -0.1% 3.1107 3.1746 23,332 41,371

6月RBOB汽油 3.1191 -0.0050 -0.2% 3.0788 3.1394 67,407 60,970

5月取暖油 3.1611 0.0316 1.0% 3.1188 3.1624 21,030 31,428

6月取暖油 3.1669 0.0323 1.0% 3.1228 3.1683 61,590 52,346

ICE合约

6月布兰特 119.12 0.96 0.8% 117.45 119.25 233,677 173,505

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 507,323 369,531 546,043 1,539,257 -1,645

汽油 160,015 153,944 180,670 345,907 -5,823

取暖油 132,977 125,858 131,478 315,268 4,425 (完)