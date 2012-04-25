〔美国股市〕ADR连续第二日收升,苹果强劲业绩提振市场人气

国泰君安期货：旺季临近，沪钢仍有上行空间
近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
路透纽约4月25日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三连涨第二日,因苹果的强劲业绩提振市场人气,令焦点转向全球企业财报.
西班牙第二大银行BBVA (BBVA.N)称,不得不为西班牙物业资产提留约15亿欧元拨备.该公司还公布首季净利润减少13%.该股ADR上扬2.8%,报6.93美元.
国际货币基金组织(IMF)称,西班牙一些最大银行有足够资本应对经济环境恶化,但另10家银行易受冲击.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.64%,美国股市标准普尔500指数.SPX上涨1.36%.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.8%,金融股升幅居前.
德意志银行ADR(DB.N)攀升3.1%,报45.47美元.ING(ING.N)劲扬2.6%,报7.16美元.
在为数不多的下跌股中,瑞士信贷(CS.N)急跌3.9%,报25.19美元,之前该行公布首季净利下降.
亚洲企业ADR指数.BKAS上涨0.62%.(完)
--编译 母红;审校 利棣儿
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
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近期沪钢连续大涨，突破3500元/吨重要整数关口。截至本周二，上海螺纹钢主力1705合约收于3575元/吨，近3个交易日累计上涨181元/吨，涨幅5.33%。一方面，“金三银四”消费旺季临近，2017年各省计划的基建项目较多，中间商拿货积极性较高；另一方面，2017年以来，钢厂利润持续好转，钢厂基本达到满产，高炉产量继续增加的空间有限，而中频炉产量持续受到压制。因此，供需紧平衡的局面或随着旺季来临而加剧，从而推动钢价继续上行。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.4% @-p +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +2.0% +1.3% 3月2日 -- 工业生产(m/m) 12月 -0.5%
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。