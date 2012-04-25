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亚洲 | 2012年 4月 26日 星期四 05:39 BJT

〔美国股市〕ADR连续第二日收升,苹果强劲业绩提振市场人气

路透纽约4月25日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三连涨第二日,因苹果的强劲业绩提振市场人气,令焦点转向全球企业财报.

西班牙第二大银行BBVA (BBVA.N)称,不得不为西班牙物业资产提留约15亿欧元拨备.该公司还公布首季净利润减少13%.该股ADR上扬2.8%,报6.93美元.

国际货币基金组织(IMF)称,西班牙一些最大银行有足够资本应对经济环境恶化,但另10家银行易受冲击.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.64%,美国股市标准普尔500指数.SPX上涨1.36%.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.8%,金融股升幅居前.

德意志银行ADR(DB.N)攀升3.1%,报45.47美元.ING(ING.N)劲扬2.6%,报7.16美元.

在为数不多的下跌股中,瑞士信贷(CS.N)急跌3.9%,报25.19美元,之前该行公布首季净利下降.

亚洲企业ADR指数.BKAS上涨0.62%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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