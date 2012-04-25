〔纽约汇市〕美元下滑,因贝南克称准备在需要时利用资产负债表刺激经济

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。
* 美联储动用资产负债表的意愿打压美元
* 美联储维持利率不变,美国经济前景改善
* 欧元触及三周高位,走势反复
* 英镑触及七个月高位
路透纽约4月25日电---美元兑欧元和日圆周三下滑,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,准备在需要时利用美联储资产负债表措施刺激经济成长.
美联储对经济前景的展望改善,以及美联储在为期两日的会议后发布的政策声明一度带动美元上涨,因市场预期利率可能会比预期更早上调.但贝南克之后在记者会上的讲话令市场人气扭转.
美联储之前已动用两轮购买资产计划,规模达2.3万亿美元,以拉低利率,刺激经济.
美联储重申,在至少2014年底前不会上调利率.贝南克在记者会上表示,宣布胜利为时过早,尽管对经济力度的评估略有改观.
路透台北2月23日 - 台湾央行周四表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,733亿台币。
春节长假后，由于市场担忧镍矿供应短缺加剧，国内外镍价再度出现明显回升。沪镍指数从节前最低81310元/吨升至本周一92000元/吨，涨幅超过14%。展望后市，我们认为，镍价中长期走势乐观，但鉴于短期累计涨幅较大，需谨防利好透支后的风险。
0022 GMT * 美元/韩元开盘小幅跌破1,140.0心理关卡后，在该位附近徘徊 * 美元/韩元来到1,141.0的波林格区间下行通道门口 * 韩国央行将公布利率决议，市场预期该行将维持利率于纪录低位 * 韩国央行近期已表示政策将持续宽松 * 国际货币基金组织(IMF)数据显示，韩国可能已减少干预汇市 * 这可能为反驳美国对其操控汇率的指控提供支持(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)