〔纽约汇市〕美元下滑,因贝南克称准备在需要时利用资产负债表刺激经济

《汇市简讯》美元/韩元持于1,140.0心理关卡，静候韩国央行利率决议

0022 GMT * 美元/韩元开盘小幅跌破1,140.0心理关卡后，在该位附近徘徊 * 美元/韩元来到1,141.0的波林格区间下行通道门口 * 韩国央行将公布利率决议，市场预期该行将维持利率于纪录低位 * 韩国央行近期已表示政策将持续宽松 * 国际货币基金组织(IMF)数据显示，韩国可能已减少干预汇市 * 这可能为反驳美国对其操控汇率的指控提供支持(完) (编译 陈宗琦；审校 许娜)