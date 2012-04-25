版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 26日 星期四 06:03 BJT

〔纽约汇市〕美元下滑,因贝南克称准备在需要时利用资产负债表刺激经济

* 美联储动用资产负债表的意愿打压美元

* 美联储维持利率不变,美国经济前景改善

* 欧元触及三周高位,走势反复

* 英镑触及七个月高位

路透纽约4月25日电---美元兑欧元和日圆周三下滑,此前美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克表示,准备在需要时利用美联储资产负债表措施刺激经济成长.

美联储对经济前景的展望改善,以及美联储在为期两日的会议后发布的政策声明一度带动美元上涨,因市场预期利率可能会比预期更早上调.但贝南克之后在记者会上的讲话令市场人气扭转.

美联储之前已动用两轮购买资产计划,规模达2.3万亿美元,以拉低利率,刺激经济.

美联储重申,在至少2014年底前不会上调利率.贝南克在记者会上表示,宣布胜利为时过早,尽管对经济力度的评估略有改观.

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐