〔英国债市〕上涨,因数据疲弱和冀望将推出更多量化宽松政策

路透伦敦4月26日电---英国公债期货周四上涨,因欧元区经济景气指数及英国零售销售数据意外疲弱,且此前一英国央行官员称该国第一季GDP萎缩加强了推出更多货币宽松政策的理据.

欧盟执委会周四公布欧元区4月经济景气调查报告显示,欧元区4月经济景气指数降至92.8(路透预估为94.2),3月为94.5.[ID:nSB1513518]

数据引发对欧元区经济成长的担忧,并提振避险德债和英债的需求.英国工业联盟的数据显示英国零售销售跌幅略多于预期也进一步提振英债.

6月英国公债期货FLGM2收升49个跳动点至115.77,表现可比德债FGBLM223个跳动点.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔(Martin Weale)周三表示,英国第一季GDP数据比我预期的差,"有点令人失望",英国央行货币政策委员会当然会将第一季GDP数据在下次会议上纳入考量.[ID:nSB1513804]他的讲话推升英债期货触及116.02日内高位,之后英债守住此轮大涨的部分涨幅.

周三英国经济重新滑入衰退,为1970年代中期以来首度出现"二次探底".英国国家统计局周三公布数据显示,第一季国内生产总值(GDP)初值为较前季萎缩0.2%.[ID:nSB1510460]

数据显示上周美国初请失业金人数仅小幅下降,此为美国劳工市场复苏减速的最新迹象,数据公布后英债短暂延续涨势.

现货市场中,10年期英国公债收益率GB10YT=RR升3个基点至2.112%.英国/德国10年期公债利差走宽3个基点,至约42个基点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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