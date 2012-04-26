〔欧洲股市〕在两天涨势后稍作喘息,企业季报和经济数据良莠不齐

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收涨0.2%

* 美国数据及对荷兰预算协议的希望燃点欧洲股市尾盘反弹

* 大众汽车公布业绩后劲升8.7%

* 德意志银行业绩逊于预期,银行股下挫

路透伦敦4月26日电---欧洲股市周四收盘几无变动,因企业季报和经济数据良莠不齐,技术图表显示股指稍作喘息,之前两天连涨令股市保留短期技术动能.

德国最大银行德意志银行(DBKGn.DE)业绩弱于预期,引发投资人对STOXX欧元区银行股.SX7E作部份获利了结,令该指数回吐之前两天累计涨幅的约三分一.

另一打压市场人气的原因是,数据显示欧元区4月景气指数低于市场预估,因经济陷入衰退,工业和服务业对经济更为悲观.

但欧洲股市在午后缩减跌幅,因数据显示美国3月成屋待完成销售升至近两年高位,燃点对美国楼市反弹加速的希望.

荷兰政府和反对党就预算协议接近达成一致的消息也提振欧洲股市尾盘反弹.消息缓和投资人对荷兰财政政策的疑虑,荷兰是德国在推进欧元区撙节计划方面的主要同盟国.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升0.2%,报1,044.31点,欧元区STOXX 50指数.STOXX50E持平在2,322.69点.

对经济成长减弱和欧债的忧虑令欧元区STOXX 50指数在3月19日触及高位到周一触及四个月低点期间累积下跌285个指数点.这巨大跌幅令一些分析师认为,尽管该指数的较长期趋势为下跌,但短期内可能获得技术支持.

福斯汽车(大众汽车, Volkswagen)(VOWG.DE)升幅居前,此前该公司公布的业绩强劲,因亚洲,美国和拉美的销售抵销了西欧需求下降的影响.该公司良好的季报带动汽车股上涨.

英国富时100指数.FTSE收高0.52%,至5,748.72点;德国股市DAX指数.GDAXI涨0.53%,报6,739.90点;法国CAC-40指数.FCHI下跌0.13%,至3,229.32点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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