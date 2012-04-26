〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因价差利多及传闻中国买入

路透4月26日电---芝加哥期货交易所(CBOT)旧作玉米期货周四收升,因价差利多及传言中国买入更多美国玉米及玉米库存紧张.

7月/12月合约价差为73-1/2,周三为59-1/2,12月玉米和11月大豆价格比为2.54.

美国农业部的周度出口销售报告显示,截止周四的一周,美国玉米净出口总计826,100吨,接近800,000-1,000,000吨预估区间的低端.

根据Commodity Weather Group,未来几周美国中西部的间歇性零星降雨将减慢玉米和大豆的播种速度,但预料不会带来重大影响.Commodity Weather Group亦表示,预期周末中西部北部和东部的霜冻天气只会对作物造成轻微损害.

欧洲交易商表示,台糖公司一次23,000吨美国玉米及12,000美国大豆的标购中,拒绝了所有卖方出价.此次标购在周四结束.

5月合约低于所有关键移动均线.九日相对强弱指标为49.

5月玉米合约CK2结算价升13美分,报每蒲式耳6.24美元.

今日CBOT玉米预估成交量为387,472口.(完)

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