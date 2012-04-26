〔纽约期市〕糖因临近交割而触及11个低位,其他软商品涨跌互见

路透纽约/伦敦4月26日电---原糖期货周四下挫至11个月低点,因市场准备迎接5月合约交割,该合约下周到期.

阿拉比卡咖啡期货下滑,但仍远高于18个月高位,而可可期货收升.

市场人士聚焦在下周一到期的近月5月原糖合约.根据汤森路透数据,5月和7月合约价差下跌至11个月低位.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.72美分,或3.2%,报每磅21.32美分,盘中低见21.28美分,此为近月合约自2011年5月来最低.

指标7月原糖合约SBN2跌0.55美分,或2.5%,报21.25美分.

伦敦8月白糖期货LSUc1下挫10美元,或1.7%,报每吨576.80美元.

"我认为交割规模小,"Newedge USA高级糖分析师Alex Oliveira说,"可能将有来自泰国和中美的糖."

汤森路透数据显示,在纽约软商品市场,原糖成交量较其30天均值高出20%,咖啡和可可的成交量较其30天均值低约50%.

阿拉比卡咖啡期货周三交投震荡,价格在10美分的宽阔交投区间内大幅波动,且触动ICE的断熔机制,这次是ICE仅在逾两周前对阿拉比卡咖啡期货推出断熔机制以来首见.

交易员称,市场出现一些回补空头,及美元.DXY下跌带来的推动.

他们说,即将出现的供应充裕限制了价格升幅.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收低0.90美分,报每磅1.7585美元,远高于上周触及的18个月低位1.739美元.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低11美元,报每吨2,011美元.

ICE-7月可可期货CCN2升21美元,报每吨2,272美元,伦敦7月可可期货LCCN2升18英镑,或1.2%,报每吨1,508英镑.(完)