〔纽约期市〕ICE期棉收高,因农业部报告引发投机性买盘

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透纽约4月26日电---期棉周四收高,分析师称因美国政府一周出口销售报告部分引发投机性买盘.报告显示,中国在短暂离场后再次买入.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2升1.31美分,或1.4%,收报每磅92.11美分,盘中交投于90.70-92.34美分.今日的交投区间在周三90.60-92.45美分区间内.
新作12月合约CTZ2升0.39美分,收报每磅89.03美分,区间在88.30-89.50美分,同样在周三88.18-89.55美分区间内.
Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说,过去几周来投机客作空合约,现正忙于空仓回补.
美国农业部一周出口销售数据提振市场.
美国农业部称美国陆地棉销售144,800包,中国占销售的大约三分二,为91,000包.
Johnson说,市场将关注美农业部5月供应/需求月报,因报告将公布首份2012/13年(8月-次年7月)市场状况预估.
根据汤森路透,周四预估成交量接近13,200口,较30天均值低约45%.
ICE数据显示,截至4月25日,未平仓规模为182,808口,连续第四日下跌.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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