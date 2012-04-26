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市场报道 | 2012年 4月 27日 星期五 03:27 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收高,因农业部报告引发投机性买盘

路透纽约4月26日电---期棉周四收高,分析师称因美国政府一周出口销售报告部分引发投机性买盘.报告显示,中国在短暂离场后再次买入.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2升1.31美分,或1.4%,收报每磅92.11美分,盘中交投于90.70-92.34美分.今日的交投区间在周三90.60-92.45美分区间内.

新作12月合约CTZ2升0.39美分,收报每磅89.03美分,区间在88.30-89.50美分,同样在周三88.18-89.55美分区间内.

Penson Futures资深棉花分析师Sharon Johnson说,过去几周来投机客作空合约,现正忙于空仓回补.

美国农业部一周出口销售数据提振市场.

美国农业部称美国陆地棉销售144,800包,中国占销售的大约三分二,为91,000包.

Johnson说,市场将关注美农业部5月供应/需求月报,因报告将公布首份2012/13年(8月-次年7月)市场状况预估.

根据汤森路透,周四预估成交量接近13,200口,较30天均值低约45%.

ICE数据显示,截至4月25日,未平仓规模为182,808口,连续第四日下跌.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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