〔美国股市〕石油类企业财报提振ADR收高,银行股下跌

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约4月26日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四微升,受石油股提振,此前皇家荷兰/壳牌石油集团和中国石油天然气股份有限公司均公布财报.
在美国上市的皇家荷兰壳牌(RDSb.N)升4.27%至73.71美元,公司此前公布第一季获利增长11%,高于分析师预估,因油价及炼厂利润上涨盖过了美国汽油价格下跌的影响.[ID:nSB1513062]
在美国挂牌交易的中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)股价升3.27%,报148.47美元.中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称,首季度净利按年增长5.8%,较市场预期佳.[ID:nSH0103345]
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.69%,而美国股市标准普尔500指数.SPX.INX上涨0.67%.
联合利华(Unilever)(UL.N)涨3.12%至34.74美元.联合利华(ULVR.L)公布第一季营收增长8.4%,优于分析师预期,但公司警告称经济环境严峻.
欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.66%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%至1,044.31点.
金融股下跌,因欧元区债务危机持续令企业业绩承压.德意志银行(DB.N)跌3.45%至43.90美元,西班牙国际银行STD.N跌2.61%至6.35美元.
亚洲企业ADR指数.BKAS升0.94%,拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升0.28%.(完)
--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。