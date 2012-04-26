〔美国股市〕石油类企业财报提振ADR收高,银行股下跌

路透纽约4月26日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四微升,受石油股提振,此前皇家荷兰/壳牌石油集团和中国石油天然气股份有限公司均公布财报.

在美国上市的皇家荷兰壳牌(RDSb.N)升4.27%至73.71美元,公司此前公布第一季获利增长11%,高于分析师预估,因油价及炼厂利润上涨盖过了美国汽油价格下跌的影响.[ID:nSB1513062]

在美国挂牌交易的中国石油天然气股份有限公司(PTR.N)股价升3.27%,报148.47美元.中国石油(0857.HK)(601857.SS)周四称,首季度净利按年增长5.8%,较市场预期佳.[ID:nSH0103345]

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.69%,而美国股市标准普尔500指数.SPX.INX上涨0.67%.

联合利华(Unilever)(UL.N)涨3.12%至34.74美元.联合利华(ULVR.L)公布第一季营收增长8.4%,优于分析师预期,但公司警告称经济环境严峻.

欧洲企业ADR指数.BKEUR升0.66%,而泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.2%至1,044.31点.

金融股下跌,因欧元区债务危机持续令企业业绩承压.德意志银行(DB.N)跌3.45%至43.90美元,西班牙国际银行STD.N跌2.61%至6.35美元.

亚洲企业ADR指数.BKAS升0.94%,拉丁美洲ADR指数.BKLA扬升0.28%.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI