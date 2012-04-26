〔纽约汇市〕欧元攀升而美元下跌,因美国楼市数据提振风险意愿

* 欧元小升,美国成屋待完成销售数据令风险意愿抬头

* 美联储保留推出刺激举施的可选项,美元走势迟滞

* 日圆投资人关注周五日本央行政策会议

路透纽约4月26日电---欧元兑美元周四在交投震荡中上涨,受美国楼市复苏增强的迹象提振,令全球风险意愿抬头.

欧元盘中曾一度从三周新高大幅回落,此前数据显示4月欧元区经济景气指数跌幅多于预期.因随着经济滑入衰退,工业和服务也对经济愈发悲观.

美元3月成屋待完成销售大幅增长,升至约两年高位,但具有讽刺意味的是,该报告对欧元的扶助多于美元.

除了美元兑欧元走软,美元兑日圆也跌至一周低点.周五日本央行将进行货币政策会议.

"从各方面来衡量,美元盘中的跌幅并不大.在风险仍不断扩张的情况下,以股市作为一个反映,这倾向于不利美元,支持风险货币,"汇丰控股驻纽约的美国汇市策略师部主管Robert Lynch说.美国和欧洲股市周四上涨.

欧元兑美元EUR=升0.13%,至1.3239美元,略低于稍早触及的三周高位1.3263美元.欧元自1月中以来一直陷于1.3000-1.3435美元的狭窄区间内.目前欧元升穿1.3243美元并站稳有困难,此为欧元从2011年10月27日触及的高位1.4247美元至今年1月16日触及的低位1.2624美元跌势的38.2%费波纳奇回档技术位.

和良好的美国楼市数据形成鲜明对照的是,上周美国初请失业金人数弱于预期.这拖累美元兑日圆和欧元.

周五,投资人将留意美国第一季GDP初值,路透访问72位分析师的调查显示,预计美国第一季GDP初值为增长2.5%.

"因为美国数据在第一季期间表现较佳,市场可能更多地预期数据将较预期强劲,但如果数据弱于预期,则汇市将更为波动,"Lynch说.