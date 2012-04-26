〔国际油市〕NYMEX原油期货收涨,因成屋待完成销售数据燃点乐观情绪

* 美国成屋待完成销售数据强劲,抵消疲弱的美国初请失业金人数的影响

* 美联储的低利率承诺支持商品市场

路透纽约4月26日电---美国原油期货周四上涨,因良好的美国3月成屋待完成销售数据增强了对能源需求前景的乐观情绪.

3月成屋待完成销售增长4.1%至约两年高位,为楼市复苏正在增速带来希望.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)周三给出更乐观的经济评估扶助油市和诸如铜等工业商品,铜价升至逾两周高位.

汤森路透-Jefferies CRB指数.CRB升0.40%,至303.28.

成屋待完成销售数据抵消了令人失望的美国初请失业金人数的影响,且扶助抑制周三美国能源资料协会称美国原油库存增加带来的利空影响.

美国股市周四连升第三天,因楼市数据良好及包括Citrix Systems Inc (CTXS.O)在内的企业季报优于预期,盖过了一些倍受关注的企业季报逊于预期的影响.[.NCN]

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLM2升0.43美元,或0.41%,结算价报每桶104.55美元,交易区间为103.84-104.92美元,后者接近50天移动均线切入位105.06美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至5月12日的四周内,石油日均出口料将下降2万桶.[ID:nSB1514382]

美国劳工部周四公布,美国一周续请失业金人数为331.5万人(预估为329.5万人).[ID:nEAPAQ0DI5]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 104.55 0.43 0.4% 103.84 104.92 175,810 276,652

7月原油 104.94 0.44 0.4% 104.25 105.30 40,688 70,743

5月RBOB汽油 3.1833 0.0276 0.9% 3.1464 3.1872 16,495 36,890

6月RBOB汽油 3.1328 0.0137 0.4% 3.1088 3.1418 57,769 71,900

5月取暖油 3.1944 0.0333 1.1% 3.1531 3.2045 16,126 30,766

6月取暖油 3.1984 0.0315 1.0% 3.1592 3.2101 64,459 65,599

ICE合约

6月布兰特 119.92 0.80 0.7% 118.78 120.17 214,744 242,120

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 372,798 538,191 542,681 1,558,678 -19,421

汽油 152,234 179,752 182,205 336,893 -9,014

取暖油 147,664 149,855 122,286 329,753 2,513 (完)