〔加拿大汇市〕加元兑美元下滑,因美国数据令加元承压

路透多伦多4月26日电---加元兑美元周四下滑,结束四天升势,且交易日内大部份时间留守在狭窄交投区间内,因美国初请失业金人口数据疲弱.

周四数据显示上周美国初请失业金人数小幅下跌,但仍高于今年稍早的水平,暗示美国劳工市场的改善步伐迟滞.

不过,美国股市周四连升第三天,因楼市数据良好及包括Citrix Systems Inc (CTXS.O)在内的企业季报优于预期,盖过了一些倍受关注的企业季报逊于预期的影响.[.NCN]

加元/美元CAD=D4收报0.9840加元,或1.0163美元,略低于周三尾盘时的0.9835加元,或1.0168美元.在海外市场的交投中,加元触及0.9806加元,此为去年9月19日来最高.

市场将焦点转向周五早上加拿大央行总裁卡尼向渥太华商界的演说.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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