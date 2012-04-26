〔美国基金〕4月25日当周货币市场基金减少5.1亿美元--ICI

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透4月26日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至4月25日当周,美国货币市场共同基金总资产减少5.1亿美元,至2.582万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加50.2亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少12.2亿美元,免税基金减少36.3亿美元.
ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少101.1亿美元至8,927.9亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少14.6亿美元,至1,865.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少50.1亿美元至5,187亿美元.免税基金资产减少36.3亿美元至1,875.6亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加96亿美元至1.690万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加64.8亿美元至6,887.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加38亿美元至9,138.3亿美元.免税基金资产减少6.8亿美元,至869亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)
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参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)
--编译 母红;审校 利棣儿
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。