版本:
中国
债券 | 2012年 4月 27日 星期五 05:41 BJT

〔美国基金〕4月25日当周货币市场基金减少5.1亿美元--ICI

路透4月26日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至4月25日当周,美国货币市场共同基金总资产减少5.1亿美元,至2.582万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加50.2亿美元,应税非政府货币市场基金资产减少12.2亿美元,免税基金减少36.3亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产减少101.1亿美元至8,927.9亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产减少14.6亿美元,至1,865.3亿美元;应税非政府货币市场基金资产减少50.1亿美元至5,187亿美元.免税基金资产减少36.3亿美元至1,875.6亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加96亿美元至1.690万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加64.8亿美元至6,887.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加38亿美元至9,138.3亿美元.免税基金资产减少6.8亿美元,至869亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 母红;审校 利棣儿

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐