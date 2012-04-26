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市场报道 | 2012年 4月 27日 星期五 05:44 BJT

〔加拿大股市〕小幅收高,受能源股涨势提振

路透多伦多4月26日电---加拿大股市主要股指周四小幅收高,能源价格走强提振石油天然气企业,但涨势受限,因企业财报令人失望令原材料股走软.

能源板块升1.5%,尽管该板块第一波公布的企业业绩大多逊于预期.

EnCana (ECA.TO)升近6%,报19.44加元,公司公布第一季获利增加.MEG Energy(MEG.TO)大涨8.6%至41.97加元,公司此前公布第一季获利增加18%.

全球最大的化肥生产商Potash (POT.TO)跌幅居前,股价跌3.2%至42.25加元,此前公司公布获利大减33%,因营收及产量减少,令成本增加.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高34.79点,或0.29%,报12,145.85点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 利棣儿

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