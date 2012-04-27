〔纽约期市〕原糖跌至近12个月低点,5月合约临近交割

路透纽约/伦敦4月27日电---原糖期货周五下跌至近一年低位,且市场出现正价差,分析师称,这可能导致ICE近月5月合约在周一到期时交割的合约很少.

5月原糖合约的大幅溢价在周五消失殆尽,该合约收盘时溢价仅为1点,盘中较7月原糖合约一度出现贴水.5月原糖合约溢价在3月升至119点的峰值.

洲际交易所(ICE)-5月原糖期货SBc1跌0.10美分,报每磅21.22美分.指标7月原糖合约SBN2跌0.04美分,报21.21美分.

近月5月原糖合约触及20.90美分的日内低位,根据汤森路透数据,此为2011年5月12日来最低.

交易所数据显示,周四,5月未平仓合约为24,273口,或125.5万吨原糖.

交易商认为未平仓合约在周五收市时可能降至约8,000-14,000口,或406,400-711,000吨原糖.

伦敦8月白糖期货LSUc1收平在每吨576.80美元.

咖啡期货涨跌互见,阿拉比卡咖啡期货抹去稍早跌幅,因美元走弱扶助价格保持在上周触及的18个月低位上方.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc2收高0.65美分,报每磅1.765美元.伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2收低15美元,报每吨1,996美元.

ICE-7月可可期货CCN2升37美元,或1.6%,报每吨2,309美元,伦敦7月可可期货LCCN2升23英镑,或1.6%,报每吨1,531英镑.

美国可可期货收在100天移动均线上方,指标7月合约过去两周一直徘徊在该区域.(完)