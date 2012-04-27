〔纽约期市〕ICE期棉收低,因获利了结

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透纽约4月27日电---期棉周五因投机性获利了结收低,分析师说,因市场人士在月末前削减头寸及静待最大消费者中国的消息.
洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2跌0.88美分,或近1%,收报每磅91.23美分,盘中交投于90.79-92.42美分.
本周,次月棉花合约升0.24%.
新作12月合约CTZ2跌1.13美分,或1.2%,收报每磅87.90美分,交投区间在87.68-89.34美分.
路易斯安娜州独立棉花分析师Mike Stevens说,市场等待有关中国可能公布其棉花进口配额的线索.
交易员表示,市场活动似乎局限于旧作7月棉花和新作12月棉花合约的套利交易.
市场将关注下周后美国农业部的供需月报.
根据汤森路透,周五预估成交量略多于11,000口,较30天均值低逾50%.
ICE数据显示,截至4月26日,未平仓合约为183,200口,是五个交易日来首日上升.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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