版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 28日 星期六 03:15 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉收低,因获利了结

路透纽约4月27日电---期棉周五因投机性获利了结收低,分析师说,因市场人士在月末前削减头寸及静待最大消费者中国的消息.

洲际交易所(ICE)-7月期棉合约CTN2跌0.88美分,或近1%,收报每磅91.23美分,盘中交投于90.79-92.42美分.

本周,次月棉花合约升0.24%.

新作12月合约CTZ2跌1.13美分,或1.2%,收报每磅87.90美分,交投区间在87.68-89.34美分.

路易斯安娜州独立棉花分析师Mike Stevens说,市场等待有关中国可能公布其棉花进口配额的线索.

交易员表示,市场活动似乎局限于旧作7月棉花和新作12月棉花合约的套利交易.

市场将关注下周后美国农业部的供需月报.

根据汤森路透,周五预估成交量略多于11,000口,较30天均值低逾50%.

ICE数据显示,截至4月26日,未平仓合约为183,200口,是五个交易日来首日上升.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐