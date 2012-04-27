〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受玉米涨势提振

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透4月27日电---美国小麦期货周五上涨,交易员称其受玉米涨势提振,尽管预期美国主要种植区天气有利于收成,令本已充足的库存进一步增加.
芝加哥期货交易所(CBOT)软红冬麦领涨,指标5月合约WK2升2.4%,盘中更触及4月10日以来高位.
5月合约守在30日移动均线切入位这个关键阻力位上方,为4月3日以来首见.
近月CBOT合约Wc1本周升4.1%,结束连续三周跌势.
美国农业部表示已卖出156万吨美国玉米,大部分售予一未知目的地,支撑玉米合约.农业部并称,售予中国12万吨2011/12年付运玉米.
美元兑欧元和日圆跌至数周低点,此前一份报告显示,美国第一季经济成长减速,提升了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策的预景.
交易商预期CBOT小麦合约零交割,因现货溢价强劲.周一是首个通知日.
World Weather气象学家Andy Karst说,未来一周到10天时间里,美国中西部地区较为湿润的天气将持续,令种植放慢但有利于软红冬麦生长.
美国大平原硬红冬麦种植区同样料将出现降雨,气温将低于本周稍早时出现的三位数温度.
乌克兰农业部长Mykola Prysyazhnyuk讲话周五被引述,称该国2012/13年或进口高达1,000万吨小麦.
CBOT-5月软红冬麦期货WK2收高16-1/4美分,报每蒲式耳6.42-1/4美元.
CBOT小麦预估成交量为129,936口.(完)
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--编译 梁睿雪;审校 利棣儿
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