〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收涨,受玉米涨势提振

路透4月27日电---美国小麦期货周五上涨,交易员称其受玉米涨势提振,尽管预期美国主要种植区天气有利于收成,令本已充足的库存进一步增加.

近月CBOT合约Wc1本周升4.1%,结束连续三周跌势.

美国农业部表示已卖出156万吨美国玉米,大部分售予一未知目的地,支撑玉米合约.农业部并称,售予中国12万吨2011/12年付运玉米.

美元兑欧元和日圆跌至数周低点,此前一份报告显示,美国第一季经济成长减速,提升了美国联邦储备理事会(美联储,FED)推出更多刺激政策的预景.