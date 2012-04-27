〔加拿大汇市〕加元兑美元触及七个月高位,料录得今年表现最好的一个月

投行观点：巴克莱将特许通讯目标价从261美元上调至297美元，评级为表现与大盘一致
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路透多伦多4月27日电---加元兑美元周五触及七个月高位,且可望录得今年表现最好的一个月,因美国经济增长放缓拖累美元全线下滑.
美元第一季经济增长放缓,因企业降低投资,且补充库存的速度放慢.
在周五美国公布GDP数据之前,周四美国的初请失业金人数报告令人失望,令美联储将推出进一步货币宽松措施的预期升温.宽松措施将不利美元.
商品期货交易委员会数据显示投资人偏多加元的最新迹象.数据显示,最新一周加元净多头仓位上升至44,224口,此为2005年底来最高水平,因汇市投机者降低美元仓位.
加元/美元CAD=D4收报0.9810加元,或1.0194美元,高于周四尾盘时的0.9840加元,或1.0163美元.盘中,加元触及0.98加元日内高位,此为去年9月19日来最高.
4月尚余下一个交易日,加元在4月迄今升1.7%,可望录得今年表现最好的一个月.本周,加元升1.1%,为3月初来表现最好的一周.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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