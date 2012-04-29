(重温稿)〔美国债市〕公债价格上涨,因美国第一季经济成长放缓支撑避险需求

* 美国第一季GDP增长率放缓至2.2%,低于预期

* 美国10年公债收益率触及三个月低位,此前标准普尔调降西班牙债信评等

* 美联储放宽货币政策的承诺亦支撑公债

* 美股上涨抑制市场的公债需求

路透纽约4月27日电--美国公债价格周五在交投震荡中上涨,美国第一季经济增长速度低于预期的消息支撑市场对美国公债的避险需求,指标公债收益率低于2%.

美股连续第四个交易日上涨抑制美国公债升势.在此前海外市场交易中,10年期公债收益率触及三个月最低水准,因标准普尔周四稍晚调降了西班牙债信评等.

"几乎所有数据都显示经济在放缓,"匹兹堡Federated Investors固定收益市场策略师Joseph Balestrino称,"我们已为经济增长放缓作好了调整."该公司管理着大约3,490亿美元资产.

分析师称,周三美国联邦储备理事会(美联储,FED)坚守至少将近零利率维持到2004年底的承诺,多数债市投资者似乎对他们的公债部位较为满意.

美联储主席贝南克在政策会议后的记者会上称,如果经济需要更多扶助,美联储准备拿出更多货币刺激措施.

周五美国政府公布,第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%,低于预估中值的2.5%和第四季的3.0%.[ID:nSB1517198]

第一季消费支出增长2.9%,为2010年第四季以来最快增速,缓解了企业投资和政府预算大幅下降的影响.

"总体表现勉勉强强,经济增长速度低于人们的预期,"洛杉矶Payden & Ryge资深投资组合经理Jim Sarni称,该公司管理着650亿美元资产.

指标10年期公债价格US10YT=RR涨3/32,收益率报1.94%,当日跌1个基点,成交量略低于均值.30年期公债价格US30YT=RR升4/32,收益率报3.12%,当日跌近1个基点.

分析师预计,在下周五公布4月非农就业报告前,公债市场将呈窄幅区间走势.

此前数据显示,3月美国非农就业岗位增幅低于预期,降低了美国经济动能增强的预期.该消息恢复了人们对美国公债的需求,并押注美联储将推出第三轮量化宽松政策.

路透调查显示,4月美国非农就业岗位料增加17万个,高于3月时增加的12万个.

指标公债收益率本周累计跌2个基点,为连续第六周下滑.根据Tradeweb,4月迄今累计下挫27个基点,回吐3月所有涨幅.

由于欧洲情势重燃忧虑,较之美国公债,投资者对德债显示出更多偏好,以此作为避险投资.本周美国公债走势略微落后于德债,指标10年美债较可比德债收益率差扩大约1个基点,至近26个基点.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.262

五年期公债US5YT=RR 100-08/32 (+01/32) 0.824

10年期公债US10YT=RR 100-19/32 (+04/32) 1.933

30年期公债US30YT=RR 100-05/32 (+05/32) 3.117 (完)

--编译 于春红;审校 利棣儿

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