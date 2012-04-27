〔国际油市〕NYMEX原油期货几无变动,因量化宽松预期抵消经济忧虑

国际油市：超低含硫量柴油与500ppm柴油价差收窄
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
* 美国第一季GDP增长低于预期,令原油和美元承压
* 疲弱的经济数据令美联储推出QE3的可能性上升-交易商
路透纽约4月27日电---美国原油期货周五几无变动,交投清淡,盘中在平盘上下方拉锯,因对美联储推出更多宽松政策提振滞迟经济复苏的冀望抵销了经济成长忧虑.
美国原油尾盘上涨,布兰特原油小幅下跌,令布兰特原油和美国原油期货的溢价缩窄,两者本周均录得第二周上升.
原油早盘承压,之前标普下调西班牙债信评级,加重了投资人对欧元区经济的忧虑.在美国GDP数据公布前,油价缩减跌幅.
一些投资人认为美国经济成长放缓可能促使美联储推出第三轮公债购买计划,又称量化宽松政策QE3.
美元下跌及美股上涨,加之美国消费者信心增强,均支持油价.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLc1升0.38美元,结算价报每桶104.93美元,盘中高见105美元,但升势在50天移动均线切入位105.10美元前止步.本周,该合约升1.8%.
布兰特原油LCOc1跌0.09美元,结算价报每桶119.83美元,交易区间为119.06-119.95美元.本周,该合约升约1%.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
路透新加坡2月20日 - 超低含硫柴油及含硫量500ppm柴油的价差周一从上周五的每桶0.51美元收窄至0.47美元，交易员表示，因后者的需求胜过前者。
路透新加坡2月20日 - 马来西亚棕榈油期货周一连续第三天下滑，跌至11月中旬以来低位；需求迟缓及预计供给增加，均压抑盘势。
路透2月20日 - 东南亚股市周一在清淡市况中多数收涨，反映亚股的温和涨势，在本周多位美联储官员陆续发表演说之前，投资者态度谨慎。 美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)周一称，如果经济保持目前的表现，她认为此时可以升息。 菲律宾股市 上涨0.5%，因投资者逢低抢进，总成交量为30日均值的约73%。 菲律宾披索兑美元 稍早时贬值至逾10年最低，损及外资以美元计价的回报率。 泰国股市 攀升，能源股和基本金属股受惠于美元下跌而上涨，带动大盘走扬。 印尼股市 收高0.2%，由能源股和消费循环股领涨。 新加坡股市 下跌0.4%，受到工业股下滑拖累，例如Jardine Matheson控股 下跌了1.7%。 星展集团 和大华银行 分别下跌0.5%和0.3%。 1031 GMT，MSCI