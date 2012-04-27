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亚洲 | 2012年 4月 28日 星期六 06:07 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油期货几无变动,因量化宽松预期抵消经济忧虑

* 美国第一季GDP增长低于预期,令原油和美元承压

* 疲弱的经济数据令美联储推出QE3的可能性上升-交易商

路透纽约4月27日电---美国原油期货周五几无变动,交投清淡,盘中在平盘上下方拉锯,因对美联储推出更多宽松政策提振滞迟经济复苏的冀望抵销了经济成长忧虑.

美国原油尾盘上涨,布兰特原油小幅下跌,令布兰特原油和美国原油期货的溢价缩窄,两者本周均录得第二周上升.

原油早盘承压,之前标普下调西班牙债信评级,加重了投资人对欧元区经济的忧虑.在美国GDP数据公布前,油价缩减跌幅.

一些投资人认为美国经济成长放缓可能促使美联储推出第三轮公债购买计划,又称量化宽松政策QE3.

美元下跌及美股上涨,加之美国消费者信心增强,均支持油价.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-6月原油期货合约CLc1升0.38美元,结算价报每桶104.93美元,盘中高见105美元,但升势在50天移动均线切入位105.10美元前止步.本周,该合约升1.8%.

布兰特原油LCOc1跌0.09美元,结算价报每桶119.83美元,交易区间为119.06-119.95美元.本周,该合约升约1%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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