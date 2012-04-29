(重温稿)〔美国股市〕录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊和Expedia业绩强劲

* 亚马逊和Expedia股价狂升,两家企业的业绩胜预期

* 美国第一季GDP初值增幅不及预期

* 宝硷(P&G)公布业绩后股价下跌

* 道指收高0.18%,标普500指数升0.24%,Nasdaq指数涨0.61%

路透纽约4月27日电---美国股市周五收涨,录得逾一个月来最大单周涨幅,因亚马逊(AMZN.O)和Expedia(EXPE.O)强于预期的获利巩固对企业强劲表现的信心.

美股连升第四日,因强劲的季报盖过了美国意外疲弱的第一季经济增长初值读数的影响.

Expedia股价暴涨23.5%,至40.31美元,在Nasdaq指数录得最大百分比升幅,亚马逊攀升15.7%,报226.85美元.标普零售指数.RLX升3.5%,且触及纪录高位.

根据汤森路透数据,标普500指数成分股企业的盈利成长幅度本周升至7.2%,月初时为3.2%.迄今已公布业绩的企业中,约73%的季报优于预期.

"盈利好于预期,且美国多家企业持续增长吸引市场关注,"Briefing Research首席市场分析师Patrick O'Hare说.

道琼工业指数.DJI收升23.69点,或0.18%,至13,228.31点;标准普尔500指数.SPX收涨3.38点,或0.24%,至1,403.36点.Nasdaq指数.IXIC上升18.59点,或0.61%,至3,069.20点.

本周,道指收涨1.5%,标普500指数收升1.8%,Nasdaq指数上扬2.3%.

本周标普500指数录得3月来最大周度百分比升幅,Nasdaq指数则为2月来最大单周涨幅.

本周稍早,苹果(AAPL.O)公布强劲的业绩提振Nasdaq指数录得年内表现最好的一天.

本月仅余下一个交易日,4月迄今标普500指数小幅下跌,但较年初仍上升11.6%.标普500指数远高于其50天移动均线.

美国商务部周五公布,美国第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为增长2.2%(预估为增长2.5%).[ID:nnCN1517198][ID:nSB1517212]

下跌个股方面,宝硷(Procter & Gamble)(PG.N)跌3.6%,至64.44美元,此前该公司公布获利下跌,且下调其全年获利预估.

星巴克(SBUX.O)下挫5.3%,至57.43美元,为Nasdaq 100指数.NDX成份股中百分比跌幅最大个股之一,周四该公司公布业绩.投资人聚焦在欧洲营收疲弱,尽管其季度获利高于预期.(完)

---编译 利棣儿;审校 母红

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