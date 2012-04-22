(重温稿)〔美国债市〕美国公债价格持稳,投资人静待IMF/世行和FED会议

* 投资人在周末IMF和世界银行会议前平仓

* 下周财政部将标售两年、五年和七年期公债

路透纽约4月20日电---美国公债价格周五几无变动,因交易商在公债近期走强后稍作喘息,他们静待周末国际货币基金组织(IMF)/世界银行决策者会议和法国总统选举,及下周美国联邦储备理事会(FED,美联储)政策会议.

全球主要国家的财长及央行总裁云集华盛顿出席国际货币基金组织和世界银行的半年度会议,美联储将在4月24-25日举行政策会议.

指标公债收益率(殖利率)略低于2%的心理关口,因近期美国经济数据直指该国经济复苏放缓及忧虑欧债危机扩散,支持了美国公债的避险魅力.

"仍是由于担忧成长,欧洲忧虑,所有人试图了解美联储根据这些情况将作何决定,"旧金山Action Economics LLC全球固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说.

指标10年期美国公债价格US10YT=RR几无变动,收益率报1.97%,本周收益率跌2个基点.上周指标公债收益率跌穿2%,为约一个月来首次.

周五成交量远低均值.

"市场呈现温和的风险交易模式,因似乎国际货币基金组织(IMF)更接近筹得4,000亿美元额外紧急资金的目标,"Eaton Vance Investment Managers副总裁及投资组合经理Eric Stein.

20国集团(G20)公报称,已有增加IMF资源逾4,300亿美元的确定承诺,IMF资源将用于"所有成员国",并非任何特定地区的专用资金.[ID:nSB1502300]这将加强IMF应付危机及防止欧洲金融问题扩散的资源.

上述协议将把IMF的应急资金规模增加一倍,达到IMF总裁拉加德在周末IMF/世界银行会议开始时所设下的目标.

"尽管风险市场一如既往将这些资金视为正面,但刺手的问题在于计划的具体内容,对周末会议结束后发布的任何声明进行分析将至为重要,"Eaton Vance Investment Managers副总裁及投资组合经理Eric Stein.说.

IDEA Global董事总经理Josh Stiles说,公债投资人持谨慎态度的另一理由是财政部下周将标售两年,五年和七年期公债.

周日法国举行总统选举,随着欧债忧虑重燃,投资者密切关注区内第二大经济体法国的情势.当天法国将进行第一轮总统选举,法国社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)有望成为17年以来首位左派总统.

"周日的第一轮投票是个大事件,但由于基本上可以肯定萨科齐和奥朗德将成功进入第二轮选举,所以将要等到5月6日第二轮选举时,公债市场才会作大反应,"他说.

Stein说,下周美联储将举行政策会议,市场将密切注意政策声明及贝南克在记者会上的讲话.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.270

五年期公债US5YT=RR 100-24/32 (-) 0.846

10年期公债US10YT=RR 100-09/32 (+) 1.968

30年期公债US30YT=RR 100 (-01/32) 3.125(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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